Basisschoolleraren Brabant en Limburg staken

Onderwijzers uit Brabant en Limburg staken vrijdag omdat ze vinden dat hun salarissen te laag zijn en de werkdruk te hoog. Volgens onderwijsbonden blijft het merendeel van de basisscholen dicht.

De juffen en meesters voeren al een jaar actie. De regionale staking in Brabant en Limburg volgt na een landelijk staking van vorig jaar en na plaatselijke stakingen eerder dit jaar in het Noorden en in de regio Midden. Eind volgende maand (woensdag 30 mei) leggen onderwijzers in Gelderland en Overijssel het werk neer.

„Als resultaat van de acties is er al een werkdrukakkoord getekend met de minister. Daarmee hebben scholen komend schooljaar recht op geld voor verlichting van de werkdruk”, aldus de bonden. Zij vinden de eerder toegezegde 270 miljoen euro voor betere salarissen echter veel te weinig. De onderwijsorganisaties eisen 900 miljoen.

De actievoerders houden vrijdag twee manifestaties: ’s ochtends in Eindhoven en ’s middags in Sittard. Daar kan gesproken worden met schoolbestuurders en leraren. De acties zijn georganiseerd door onderwijsorganisaties als de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie en de PO-Raad.