Basisschool in Amsterdam dicht door leerlingen- en lerarentekort

Opnieuw moet een basisschool in Amsterdam de deuren sluiten. De Linnaeusschool in Oost houdt op te bestaan vanwege een combinatie van te weinig leerlingen en het lerarentekort. Het is de vierde school in de hoofdstad die dit schooljaar dichtgaat, bevestigt een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman een bericht in Het Parool.

De Linnaeusschool telt op dit moment 79 leerlingen, terwijl in Amsterdam een minimum geldt van 196 leerlingen. De school zou in 2022 verhuizen naar een andere locatie. Vanwege die verhuizing was de instroom van 4-jarigen stopgezet. „Het huidige leerlingenaantal is nu zo laag dat het niet meer lukt om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te garanderen voor de huidige leerlingen. Het lerarentekort maakt het extra moeilijk om de school van een stabiel lerarenteam te voorzien.”

Het schoolbestuur vindt het daarom niet verantwoord de school nog langer open te houden. Bovendien is het huidige team van medewerkers op andere Amsterdamse scholen hard nodig, gezien het lerarentekort in de hoofdstad.

De school blijft nog tot de zomer open. Voor de leerlingen wordt een nieuwe plek gezocht, waar ze na de zomervakantie terecht kunnen.