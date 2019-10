Basisscholen willen flexibele onderwijstijd

Zo'n 80 procent van de basisschooldirecteuren wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd. Zij willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs beter op individuele leerlingen af te stemmen, bericht Trouw.

Die flexibiliteit is niet alleen in het belang van ouders, maar vooral goed voor leerlingen, zegt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De vereniging hield een peiling onder 616 directeuren.

Volgens de wet geldt voor basisschoolleerlingen een minimale onderwijstijd van 7520 uur in acht jaar, een verplichte vijfdaagse schoolweek en vaste vakanties. Dat is niet meer van deze tijd, vindt de AVS, die ook het aantal verplichte uren ter discussie wil stellen. "Sommige leerlingen hebben meer of minder les nodig dan anderen. Daar moeten we beter op kunnen anticiperen."

Minister Arie Slob van Onderwijs houdt de boot voorlopig af. Eerder dit jaar zette hij een punt achter een experiment waarbij elf basisscholen sinds 2011 hun lessen flexibel in mochten delen.