Basisscholen vangen meer leerlingen op dan vorige week

De meerderheid van de basisscholen vangt deze week meer leerlingen op dan vorige week. In een peiling van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, geeft 58 procent aan dat er nu meer kinderen naar school komen. Het gaat dan om kinderen van ouders die maatschappelijk belangrijk werk doen, bijvoorbeeld in de zorg of de voedselvoorziening, maar ook om kwetsbare kinderen.

Van de 108 schoolbesturen die aan de peiling meededen, geeft 43 procent aan nu kwetsbare leerlingen op te vangen. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen bij wie thuis grote problemen spelen of voor wie thuis geen veilige basis is. Ook voor kinderen die veel begeleiding nodig hebben die de ouders niet kunnen bieden, is plek op scholen. Steeds meer gemeenten dringen hierop aan. Verantwoordelijk minister Arie Slob schreef ruim een week geleden al dat voor bepaalde groepen kwetsbare kinderen „onderwijs in een schoolse setting van cruciaal belang is”.

Veruit de meeste leerlingen zitten nog steeds thuis vanwege het coronavirus. Basisscholen vangen volgens de peiling nu 2,8 procent van alle leerlingen op, maar ze verwachten dat dit op korte termijn zal stijgen tot 3,1 procent. Van de medewerkers is 17 procent fysiek aanwezig op school, de rest werkt thuis.