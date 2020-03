Basisdienstregeling NS loopt ‘volgens plan’

De speciale basisdienstregeling die de Nederlandse Spoorwegen zaterdag heeft ingevoerd, loopt volgens plan. De NS zegt dat het aantal treinreizigers door de coronamaatregelen zo’n 10 procent van het normale aantal is. NS en ProRail willen er met de basisdienstregeling voor zorgen dat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, de trein kunnen pakken.

Bijna alle intercityverbindingen zijn vervallen, ook de Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda. Alleen op de trajecten Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder en Maastricht-Eindhoven blijven intercity’s rijden. Het was de afgelopen dagen al erg rustig in de treinen. Vanwege het coronavirus zette de NS al geen extra spitstreinen meer in.

Het reizigersaantal is inmiddels met ruim 90 procent afgenomen. Normaal gesproken reizen er op een doordeweekse dag 1 miljoen mensen met de trein.

De NS meldt zaterdag dat meer personeelsleden zich ziek melden, waardoor de afgelopen dagen al fors minder treinen reden. De speciale basisdienstregeling voorziet erin dat 35 procent van het normale aantal reizigers met de trein kan reizen. Het bedrijf adviseert reizigers altijd vlak voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app te checken.

De president-directeur van NS, Roger van Boxtel zegt dat de huidige situatie „veel van ons allemaal” vraagt. „We willen ook zuinig zijn op alle NS-collega’s, want we vragen veel van hen. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bijzetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken. Op deze manier houden we Nederland veilig en verantwoord in beweging.”