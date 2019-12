Bas Eenhoorn opnieuw burgemeester Vlaardingen

Bas Eenhoorn (73) wordt opnieuw waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij volgt Annemieke Jetten op, die vorige week opstapte. Bas Eenhoorn, oud-partijvoorzitter van de VVD, was ook in 2014 al waarnemend burgemeester in Vlaardingen.

Eenhoorn moet met het gemeentebestuur de rust in Vlaardingen herstellen, maakte de gemeente woensdag bekend. Als verklaring voor het vertrek van Jetten werd gegeven dat het huidige politieke klimaat in Vlaardingen een bestuursstijl vraagt die niet volledig aansluit bij de kwaliteiten van Jetten.

In Alphen aan den Rijn was Eenhoorn waarnemend burgemeester toen daar in 2011 de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof plaatsvond. Daarbij werden zes mensen gedood. De schutter bracht zichzelf om het leven.