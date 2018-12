Bas (12) langs stationspiano’s tegen diabetes

De 12-jarige Bas Schipper uit Veendam gaat de zaterdag voor kerst op tournee langs alle stationspiano’s van Nederland. Met zijn muzikale treinreis, die kriskras door Nederland voert, wil de jongen zijn inzamelingsactie voor het Diabetes Fonds promoten. „Zodat mijn zus en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen genezen”, motiveert hij zijn actie, die tevens een recordpoging is.

De piano’s, die door iedereen bespeeld mogen worden, staan op zestien treinstations. Schipper begint zijn reis dan ook al op de vroege ochtend van zaterdag 22 december. Hij speelt zijn eerste deuntjes om 06.00 in Maastricht, reist dan via Breda naar Rotterdam en vervolgens door de rest van de Randstad. Via het oosten van het land vervolgt hij zijn trip naar Groningen, waar hij zijn laatste pianomuziek laat klinken, waarna hij de trein neemt naar zijn woonplaats.

In Utrecht komt burgemeester Jan van Zanen de jonge pianist aanmoedigen, heeft hij aangekondigd. NS zegt in Zwolle „een verrassing” voor hem in petto te hebben.