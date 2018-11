Bart Combée weg bij de Consumentenbond

Na bijna tien jaar vertrekt directeur Bart Combée bij de Consumentenbond. Hij start per 1 februari als lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Daar krijgt Combée de portefeuille Toezicht onder zijn hoede. Ook wordt hij verantwoordelijk voor de directie Informatie en Bedrijfsvoering. Combée is benoemd voor een periode van vier jaar.

„Ik heb een geweldige tijd gehad bij de Consumentenbond. We hebben daar in de afgelopen jaren veel bereikt en elke dag zijn we relevant voor miljoenen consumenten. Het feit dat we inmiddels meer dan 1,6 miljoen deelnemers hebben bewijst dat”, aldus de directeur.

Zijn nieuwe functie bij de NZa ziet hij als een „unieke en geweldige” kans. „Ik kijk er naar uit om samen met overheid, maatschappelijke partners en patiënten en consumenten mijn bijdrage te leveren om de zorg beter en toegankelijker te maken, met een modern, eigentijds toezicht dat daarbij past. De NZa staat middenin de samenleving.”

Wie Combée opvolgt bij de Consumentenbond is nog onbekend.