Barneveldse fractie wil e-mails Vink en gemeente inzien

De fractie van Lokaal Belang in de Barneveldse gemeenteraad doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om alsnog inzicht te krijgen in de e-mails van afvalverwerker Vink.

De partij wil inzage krijgen in de correspondentie tussen Vink en de gemeente over mogelijk vervuild zand in Barneveld. Lokaal Belang, die zich rond de kwestie-Vink zeer kritisch opstelt, vroeg „indringend en herhaaldelijk” om e-mails die Vink begin november verzond. „De mails blijken niet-vindbaar en mogelijk verwijderd te zijn”, aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Dat zint haar niet. „In de huidige maatschappij kunnen mails niet kwijt zijn. Overigens heeft de gemeente een bewaarplicht.”