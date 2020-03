Barneveldse escaperoom stelt schepping centraal

Codes kraken, puzzels oplossen; opperste concentratie is nodig om te ontsnappen uit escaperoom De Schone Schepping in Barneveld. Eigenaar Jan van de Beek: „Ik hoop dat de bezoekers ontdekken dat het scheppingsverhaal ijzersterke papieren heeft.”

Een scheppingsmuseum openen: dat was de droom van Voorthuizenaar Jan van de Beek. Vorige week was het dan zover; na drie maanden gewerkt te hebben aan de realisatie van escaperoom én museum De Schone Schepping aan de Barneveldse Langstraat, was alles klaar om bezoekers te ontvangen. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. „We gaan daardoor pas later open”, aldus Van de Beek.

Waarom hebt u De Schone Schepping opgericht?

„Ik ben betrokken bij evangelisatiewerk en heb gewerkt als zendeling in Brazilië. Ik zie dat veel mensen de evolutietheorie voor waar aannemen, terwijl die gebaseerd is op een heel aantal aannames. Ik wil mensen graag laten zien dat er steekhoudende argumenten zijn voor de zesdaagse schepping, zoals die in het Bijbelboek Genesis beschreven staat.”

Waarom hebt u voor een escaperoom gekozen?

„Jongeren krijg je niet meer naar musea; een escaperoom is wat meer van deze tijd.”

Wat kunnen bezoekers verwachten?

„Eerst komen ze in een ontvangstruimte. Daar heb ik een expositie ingericht met wat fossielen en verschillende soorten gesteentes die ik in bruikleen heb van de Evangelische Hogeschool.”

En daarna worden de bezoekers opgesloten?

„Klopt. Ze moeten proberen binnen een uur te ontsnappen uit drie kamers.

Het eerste vertrek gaat over de eerste twee scheppingsdagen: het licht en de scheiding van de wateren. Als ze de codes gekraakt hebben, komen ze in kamer twee. Daar staan de derde en vierde scheppingsdag centraal: het ontstaan van de planten en van het sterrenstelsel. Daarna gaan ze door naar ruimte drie. Daarin gaat het over de laatste twee scheppingsdagen: de creatie van vogels, vissen en mensen. Weten ze daar alle puzzels op te lossen, dan kunnen ze de deur openen.”

Op welk publiek mikt u?

„Iedereen is welkom. Ik hoor bijvoorbeeld van bijbelstudiegroepen en kinderclubs dat ze willen komen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel geschikt is voor een uitje met bijvoorbeeld onchristelijke collega’s.”

Is evangelisatie uw doel?

„Allereerst wil ik mensen trakteren op een avondje uit. Daarnaast wil ik ze laten nadenken over het ontstaan van de aarde. Komen ze met vragen, dan ga ik graag met ze in gesprek. Willen ze enkel de escaperoom doen, dan is dat ook prima.”

>>deschoneschepping.nl

