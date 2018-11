Barneveld zit met vuile grond in de maag

De gemeenteraad van Barneveld wil vrijdagavond in een extra vergadering het naadje van de kous weten over vervuilde grond die gebruikt is op een aantal nieuwbouwlocaties in de gemeente. Het college van B en W van Barneveld heeft vrijdag beloofd dat er een nieuw onderzoek komt naar eventuele gezondheidsrisico’s van het gebruikte zand.

Deze week bleek dat afvalverwerker Vink uit Barneveld in 2015 met DDT en styreen vervuild zand heeft geleverd voor de aanleg van wegen en fietspaden. Volgens een eerste onderzoek van de GGD Gelderland-Midden lopen huidige en toekomstige bewoners geen gevaar, omdat het zand niet bij woningen is gebruikt. Bovendien is de vervuiling niet gevaarlijk voor mens en dier, al was de grond niet geschikt voor een nieuwbouwwijk.

De provincie Gelderland was verantwoordelijk voor toezicht op de gebruikte grond. Verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze lijkt in de problemen te zitten, want deze zomer bleek ook al dat er van alles niet in orde was met gedoogvergunningen die de afvalverwerker van de provincie kreeg. Het Openbaar Ministerie is ingelicht over de vuile grond bij Vink.