Barneveld: Winkels eerder open op tweede feestdag

De gemeente Barneveld verruimt de openingstijden van winkels op tweede feestdagen.

De gemeenteraad ging daar woensdagavond met 22 van de 30 stemmen mee akkoord. SGP en CU waren tegen.

De winkeltijdenverordening maakt nu nog onderscheid in winkelsoorten. Op tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en –als ze niet op een zondag vallen– ook nieuwjaarsdag en tweede kerstdag, mogen tuin- en doe-het-zelfcentra van 10.00 tot 22.00 uur open zijn, andere winkels van 13.00 tot 22.00 uur. Dat verschil moet gelijk worden getrokken, vindt Pro’98.

De collegepartij diende daarom met Lokaal Belang een motie in. „Waarom een tuincentrum wel om 10.00 uur open mag en een meubelzaak niet, is niet uit te leggen. En als iets niet uit te leggen valt, moet je dit veranderen”, aldus woordvoerder Frank van der Lubbe.

Het college, waarin ook de SGP, de CU en het CDA zitting hebben, is bereid de motie uit te voeren. „Er zijn geen zwaarwegende argumenten om het onderscheid in stand te laten”, liet het in een reactie weten. „Vooral omdat de zondagsrust hierdoor niet in het geding komt.”

De SGP zag graag dat winkels pas vanaf 12.00 uur open mogen zijn. „Zo wordt tegemoet gekomen aan de hele samenleving in Barneveld: ’s morgens rust en ’s middags en ’s avonds gelegenheid tot winkelen”, bepleitte zij in een amendement.

De CU was tegen elke verruiming. „Wij gunnen winkeliers rust en ontspanning op feestdagen”, aldus de fractie.