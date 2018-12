Barneveld weet waar al het verdachte Vink-zand ligt

Alle locaties in Barneveld en Voorthuizen waar zand uit de partij mogelijk vervuilde grond van afvalverwerker Vink is toegepast, zijn bekend. Dat stelt de gemeente Barneveld donderdag op basis van onderzoek van bureau Royal HaskoningDHV.

Royal HaskoningDHV heeft voor de gemeente de locaties in kaart gebracht. Tot nu toe was onduidelijk waar het zand, soms in grote hoeveelheden, precies was gebruikt. Op een lijst die eerder deze maand van de provincie Gelderland was ontvangen, stonden bijvoorbeeld diverse locaties onder een onjuiste naam of onduidelijk vermeld, aldus de gemeente. „Die opsomming hebben we vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid dan ook niet naar buiten gebracht.”

Met het overgrote deel van het zand, bijna 75 procent, zijn twee wegtracés in de wijken Veller en Eilanden-Oost opgevuld, waarover later verharding is aangelegd. Royal HaskoningDHV heeft volgens de gemeente aangetoond dat in deze wijken het zand niet op privéterreinen is toegepast. „Op andere locaties is het zand gebruikt om voor- en achterpaden of terrassen te realiseren, maar hier gaat het om aanzienlijk kleinere hoeveelheden.” Nu alle locaties in beeld zijn, worden begin volgend jaar bodemmonsters genomen.

