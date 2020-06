Barneveld staat open voor gesprek over „toevoeging” Scherpenzeel

Als de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel worden samengevoegd, dan heeft een ‘lichte variant’ de voorkeur van de gemeenteraad van Barneveld. In dat geval wordt de gemeente Barneveld niet opgeheven en wordt Scherpenzeel eraan toegevoegd.

De Barneveldse gemeenteraad sprak woensdagavond voor het eerst over mogelijke gemeentelijke herindeling met Scherpenzeel. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen daarop aansturen omdat zij er niet van overtuigd zijn dat Scherpenzeel op termijn een zelfstandige, krachtige en financieel gezonde gemeente kan blijven.

Wanneer de raad van Scherpenzeel volgende maand instemt met de financiële meerjarenvisie van het Scherpenzeelse college, beginnen GS een procedure voor herindeling, zo hebben ze al aangekondigd. Die gaan SGP, Pro’98, ChristenUnie en CDA in Barneveld dan met „een open en constructieve houding” in, lieten ze woensdag weten. De eerste drie, die samen een raadsmeerderheid vormen, bepleitten een lichte samenvoeging.

Bij een reguliere herindeling worden de betrokken gemeenten opgeheven en wordt er een nieuwe gemeente ingesteld. De lichte variant houdt in dat de gemeente Barneveld blijft bestaan en dat Scherpenzeel daarbij komt. Daarmee wordt tijd gewonnen. Onder meer hoeft er niet een geheel nieuwe ambtelijke organisatie te worden opgezet, met sollicitaties voor alle functies.

Gezien het verschil in omvang – Barneveld telt 58.000 inwoners, Scherpenzeel bijna 10.000 – is lichte samenvoeging het meest passend, vond Pro’98. „Op deze manier gooien we de gemeente Barneveld niet op slot en kunnen wij blijven werken aan onze ambities en doorwerken aan de ontwikkelingen die op de rol staan.”

De partijen zijn niet zonder meer voor de fusie. Samenvoeging moet wel voordelen bieden voor de burgers van beide gemeenten, stelde de SGP. In zowel Scherpenzeel als Barneveld moet er draagvlak voor gevonden worden, meende Pro’98.

Scherpenzeel is sterk verdeeld over fuseren of zelfstandig blijven. De ChristenUnie riep de Scherpenzelers daarom op nu serieus na te denken over de opties. „Wanneer Scherpenzeel pas over vijf of tien jaar uit financiële nood bij Barneveld aanklopt, is het nog maar de vraag of wij er nog zo open in staan, want wij willen niet trouwen met een failliete bruid.” De ChristenUnie is alleen voor een fusie wanneer ze ook in het voordeel van de inwoners van Barneveld is.

Lokaal Belang is gereserveerd. „Het moet GS helder zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat Barneveld wel even akkoord gaat. Na het besluit in Scherpenzeel moeten onze gemeenteraad en ons college eerst in volle openbaarheid voors en tegens bespreken en afwegen en daarna onze eigen inwoners vragen wat zij ervan vinden.”

De VVD neemt pas volgende maand, na definitieve stappen van GS, een standpunt voor of tegen in. En Burgerinitiatief maakt het niet uit. „We zien wel waar we uitkomen. Als de stem van de inwoners maar wordt gehoord.”

