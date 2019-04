„Barneveld mag info zand niet gebruiken”

De gemeente Barneveld is in het bezit van informatie over de „specifieke herkomstlocaties” van de omstreden partij zand die onder meer is toegepast in Barneveldse woonwijken. Van zandleverancier Vink mag ze daar echter geen gebruik van maken.

De gegevens zijn onrechtmatig verkregen, zo meent Vink. Het Barneveldse bedrijf heeft in een kort geding geëist dat de gemeente de informatie, „die uitdrukkelijk niet voor haar was en is bestemd”, vernietigt, op last van een dwangsom van één miljoen euro. De rechtbank in Arnhem doet volgende week uitspraak.

Vink heeft steeds geweigerd duidelijkheid te verschaffen waar het zand vandaan kwam, „ter bescherming van de privacy van derden en hun rechtmatige belangen”. De gemeente wilde de herkomstlocaties kennen om na te gaan of het geleverde zand na de reiniging bij Vink wel op alle relevante stoffen is onderzocht.

In de ogen van Vink heeft de gemeente geen enkele wettelijke taak of bevoegdheid om die herkomstlocaties te kunnen vorderen. Om haar „desondanks –onverplicht– tegemoet te komen” heeft het bedrijf in februari in tabelvorm informatie verstrekt over de samenstelling van het zand voordat het werd gereinigd.

De herkomstlocaties behoorden niet tot de vrijgegeven informatie. Nummers en adressen waren in de tabel met markeringen onzichtbaar gemaakt. Begin maart liet de gemeente Vink in een email weten dat zij de informatie had ontsloten door het verwijderen van de aangebrachte markeringen. „Tot op heden hebben we de informatie nog niet verder onderzocht, omdat we Vink daar eerst over wilden informeren”, schreef de gemeente.

De geheime informatie was eenvoudig toegankelijk, verklaarde de gemeente later in een nadere reactie. Ze „kwam bij eerste kennisname van de certificaten gewoon in beeld”. Vink bestrijdt dat en veronderstelt een „kunstgreep”, omdat de gemeente in de mail meldde dat de toegepaste witte vlakjes gemakkelijk weggehaald konden worden.

Vink spreekt van inbreuk op bedrijfsgeheimen. „Het is bij herhaling aan de gemeente duidelijk gemaakt dat het om vertrouwelijke gegevens van leveranciers van Vink gaat die er ernstige nadelige gevolgen van kunnen ondervinden wanneer voornoemde informatie op straat komt te liggen.”