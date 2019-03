Barneveld hijst geen regenboogvlag

De regenboogvlag wappert in Barneveld op Coming Out Day niet bij het gemeentehuis. De drie christelijke fracties in de gemeenteraad verwierpen woensdagavond met 17 tegen 13 stemmen een voorstel om de vlag voortaan te hijsen.

De raad behandelde een motie van de VVD, coalitiepartij Pro’98 en de lokale partij Burger-Initiatief voor de regenboogvlag. Volgens de indieners symboliseert de vlag verbinding. „Met dit veelkleurige palet kan de gemeente het signaal afgeven dat ze de worsteling van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen (lhbt’ers) met hun geaardheid begrijpt en accepteert.’’

Pro’98 zei bij voorbaat dat ze zich „niet uit het veld laat slaan”. De fractie heeft regenboogvlaggen besteld, die ze gratis beschikbaar stelt. „Hoe gaaf zou het zijn als er in elke kern van de gemeente minimaal één vlag hangt.”

Het CDA acht het hijsen van de regenboogvlag „zuiver bestuurlijk gezien” niet nodig. „Aandacht voor lhbt’ers blijft in Barneveld gewenst, maar artikel 1 van de Grondwet bestempelt iedereen al als gelijk. Positieve discriminatie is in dit geval ook discriminatie.”

De SGP wees erop dat de regenboog „voor een groot deel van de Barnevelders” teken is van Gods verbond met de mens na de zondvloed. „Uit dit verbond putten zij kracht. Wij vinden het niet gepast de regenboogvlag te hijsen met de uitleg die eraan wordt gegeven. Een ieder moet zich veilig kunnen voelen in de samenleving. Polarisatie door de regenboogvlag moet voorkomen worden. Beter is het om met elkaar over dit thema in gesprek te blijven, zoals de gemeente met de kerken doet.”