Een 29-jarige man uit Barendrecht is donderdag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van zijn ex-vriendin. Het eveneens 29-jarige slachtoffer werd op 30 november onder verdachte omstandigheden dood gevonden in haar woning aan de Luntershoek in Rotterdam.

De politie zette twintig rechercheurs op de zaak. Dat leidde tot de aanhouding van de ex-vriend. De woning wordt nu doorzocht en een auto is voor onderzoek in beslag genomen.