Barbecue mag weer aan in Bunnik

Barbecueliefhebbers in Bunnik mogen vanaf zaterdag het vuur weer aansteken in hun eigen tuin. Donderdag verbood de gemeente barbecuen op eigen grond, omdat het te heet en te droog was in de Utrechtse plaats.

Bunnik kreeg veel onthutste en boze reacties van inwoners, zegt een woordvoerster. „Maar de veiligheid gaat voor.” Omdat de temperatuur zaterdag zakt en er misschien regen valt, zijn de strengste maatregelen geschrapt. Vuurkorven en terrashaarden mogen ook weer aan. Het verbranden van snoeiafval en roken, vuur en barbecue in de openbare ruimte blijft voorlopig nog verboden.