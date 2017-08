‘Bankmol’ mogelijk betrokken bij derde overval

Een 25-jarige medewerker van de Rabobank die vastzit wegens medeplichtigheid aan een straatroof in Venlo en een verijdelde overval in Zundert is mogelijk ook betrokken geweest bij een overval op een echtpaar in Roosendaal. Betrouwbare bronnen hebben dat aan het ANP gemeld.

De ‘bankmol’ tipte overvallers als klanten veel geld gingen opnemen bij een bankfiliaal. Op 19 juli kon zo een 63-jarige Duitser in Venlo worden beroofd van 100.000 euro. Op 28 juli werd een overvalpoging in Zundert verijdeld. Een arrestatieteam arresteerde de vijf overvallers en de 25-jarige bankmedewerker meldde zich later op de dag op het politiebureau.

De politie onderzoekt of hij ook een rol heeft gehad bij de overval op een echtpaar in Roosendaal. Het echtpaar werd op 7 juli na thuiskomst van de bank beroofd door drie mannen. Bronnen zeggen dat de buit 20.000 euro was.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil niets zeggen over de stand van het onderzoek.