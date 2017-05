Banken onderzoeken samenwerking geldautomaten

De drie grote banken gaan kijken of ze afspraken kunnen maken over een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten. ABN AMRO, ING en Rabobank willen daarmee voorkomen dat er zwarte vlekken ontstaan op de kaart doordat banken steeds vaker geldautomaten weghalen, zo laten ze weten in een gezamenlijke verklaring.

Door samen te werken moet het mogelijk zijn om met minder automaten evenveel mensen te bedienen. De partijen kijken ook of er één standaard model geldautomaat kan komen, waar mensen ongeacht bij welke bank ze zitten het maximale bedrag kunnen pinnen of storten. Dat moet ook schelen in de veiligheid.

Vooralsnog verandert er volgens de betrokkenen niks. Doel is om in het najaar afspraken te maken. Bij het overleg tussen de banken schuift ook geldtransporteur GSN aan. De Nederlandsche Bank steunt het initiatief.

Winkeliers reageren verheugd op de plannen. Volgens brancheorganisatie Detailhandel Nederland zou de aanpassing kunnen zorgen voor een kostenverlaging, meer gemak en veiligheid voor winkeliers en blijvende beschikbaarheid van contant geld voor consumenten.