Banken in brand bij onderzoek rookverspreiding

Wat moeten ouderen doen als er brand uitbreekt en ze moeilijk kunnen vluchten? Onder welke omstandigheden en met welke voorzieningen kunnen mensen veilig in hun appartement wachten? Dat gaat de Brandweeracademie vanaf maandag twee weken lang onderzoeken door banken in brand te steken in een voormalig woon-zorgcentrum in Oudewater.

Het gaat om een onderzoek naar rookverspreiding. Er worden ongeveer twintig experimenten gedaan. Bij elke proef wordt een bank in een appartement op de eerste verdieping in brand gestoken. Vervolgens laat de brandweer die 20 minuten branden en wordt bekeken hoe de rook zich verspreidt. Uiteindelijk moeten de onderzoeksgegevens inzicht geven in hoe de verspreiding van rook zo veel mogelijk kan worden beperkt.

„Door de vergrijzing en het overheidsbeleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, worden steeds meer (woon-)zorggebouwen bewoond door ouderen. Omdat ouderen door de snelle en grote rookverspreiding vaak niet meer tijdig zelfstandig kunnen vluchten, leidt dit juist bij hen tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs overlijden”, aldus René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie.