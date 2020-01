Bank in Maastricht krijgt waarschuwing van afzender bombrief

Een bank in Maastricht heeft vrijdag „een waarschuwingsbrief” gekregen die vermoedelijk afkomstig is van de verzender van de bombrieven. In de brief zat geen explosief. Het gaat om een filiaal van ABN AMRO aan de Avenue Céramique. De politie komt later met meer informatie.

De afgelopen dagen doken er bij diverse bedrijven in het land bombrieven op. Die leken afkomstig van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het incassobureau hier niets mee te maken heeft.