Bange hond krijgt oudjaar zonder herrie op vuurwerkvrije camping

De jaarwisseling is een nachtmerrie voor menig honden- en kattenbezitter. Knallen jagen de beesten de stuipen op het lijf. Camping It Wiid in het Friese Eernewoude draait de rollen rond oud en nieuw om. Huisdieren zijn er welkom, vuurwerk niet.

Nieuwsgierig snuffelt hond Daisy in de berm. Aan het eind van de lijn baas Grada van den Bulk (62). Haar man checkt net in bij de receptie. Ze hebben er deze maandagmiddag een reis van ruim twee uur op zitten: uit Berkel en Rodenrijs, vlak bij Rotterdam. „Dat is het waard”, volgens de dame. Het alternatief –een jaarwisseling thuis– is een bange hond. „Daisy kruipt weg, plast en poept niet meer, loopt de hele dag rondjes door het huis”, somt ze op.

Dit jaar moest het anders, besloot Van den Bulk. Haar man vond op Facebook camping It Wiid, vernoemd naar ”Het Wijd”, een meer bij Eernewoude. De camping belooft met oud en nieuw vuurwerkvrij te zijn. Huisdieren zijn normaal gesproken niet welkom in de huisjes, maar met de jaarwisseling wordt daar een uitzondering op gemaakt.

Ze dacht er al langer over na om de camping vuurwerkvrij te maken, vertelt eigenaar Annelie Bleckman. De geboren Friezin nam It Wiid vijf jaar geleden over van haar ouders. Volgens Bleckman is het een logische keuze vuurwerk van het campingterrein te weren. „It Wiid ligt midden in een Nationaal Park. Vuurwerk past niet bij de omgeving.” Bovendien was er volgens haar bij diverse campinggasten vraag naar een vuurwerkvrije camping.

Vuurpijl

Bleckman besloot dit jaar de koe bij de horens te vatten. Op de camping –twintig huisjes en verschillende stacaravans– is vuurwerk dit jaar niet toegestaan. Willen de gasten toch graag vuurpijlen de lucht in jagen, dan moeten ze daar een eindje voor uit de buurt gaan.

Het concept lijkt aan te slaan: alle huisjes zijn geboekt met de jaarwisseling. Een welkome bijkomstigheid voor een camping die het normaal gesproken van de zomermaanden moet hebben.

De gasten die al geboekt hadden, vatten de nieuwe regel volgens Bleckman, die met man en kinderen op het terrein woont, positief op. Ze hoopt dat iedereen zich eraan houdt tijdens oudjaarsnacht. Lachend: „Anders moet ik een bezoekje brengen.”

Ook op campings in onder meer Hoenderloo, Oud-Gastel en Ommen zijn rotjes en vuurpijlen uit den boze. De vuurwerkvrije campings trekken vooral hondeneigenaren aan. De viervoeters reageren meer dan eens panisch op de knallen – sommige honden nemen dan zelfs de benen.

Zo ver willen Jan (63) en Joke (65) Obdam uit het Zuid-Hollandse Lisse het niet laten komen. Voor het derde jaar zitten ze met jack russells Dusty en Demi –„die heeft wat weg van een teckel”– in hun eigen chalet op de camping. Omdat het huisje hun eigendom is, mochten ze hun dieren eerdere jaren al meenemen. De bruin-zwarte hondjes begroeten het gezelschap enthousiast. Op knallen reageren ze iets anders, vertelt Jan. „Ze durven dan niet naar buiten, zitten te bibberen in huis. Als er een knal klinkt, duiken ze weg achter een kussen.”

Volgens Joke was It Wiid vorig jaar tijdens oud en nieuw ook al rustig. Dat de camping nu helemaal vuurwerkvrij is, vindt Jan een „mooie bijkomstigheid.” Enige nadeel volgens hem: „De kleinkinderen zijn er nu niet bij. Die steken wel graag vuurwerk af.”

Bibberen

Niet alle campinggasten hebben bewust voor vuurwerkvrij gekozen. Leonie van Vilsteren is met haar gezin neergestreken in een van de huisjes. Al voor het vierde jaar. Ze vond het „even lastig” toen ze de mail van It Wiid over het vuurwerk kreeg. „De jongens steken altijd vuurwerk af. Maar ik begrijp de keuze. Veel mensen kiezen bewust voor dit rustige gebied.”

De puberzonen gaan dinsdagavond gewoon met een tas vuurwerk naar buiten. „Dan lopen we een stukje verder en steken we het af waar het wel mag.”

Bij de ingang trekt hond Daisy aan haar riem. In de auto roept de zus van Van den Bulk of het interview al klaar is. Een hondensnoet steekt door het raam.