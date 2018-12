Banenplannen voor werkloze Amsterdammers

Amsterdam gaat de komende jaren veel meer werklozen aan het werk helpen. Het college van B en W scherpt zijn ambities op dat vlak aan en wil vooral (biculturele) jongeren en 50-plussers uit de bijstand begeleiden naar een betaalde baan.

In Amsterdam zitten ruim 40.000 mensen in de bijstand, waarvan de helft langdurig. Voor deze harde kern werklozen komen er banenplannen. Het eerste daarvan moet duizend extra banen opleveren in stadsdeel Zuidoost. De gemeente heeft daarover een akkoord gesloten met de Johan Cruijff Arena en tal van andere werkgevers, dat woensdag wordt ondertekend. Ook komen er meer gesubsidieerde banen voor moeilijk bemiddelbare werklozen, waarbij de gemeente twee jaar lang het minimumloon betaalt.

,,Elke Amsterdammer in de bijstand is er een te veel. Ik wil dat iedereen die dat kan, meedoet op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben mensen te kort, wij hebben Amsterdammers zonder baan. Ik roep werkgevers op om verder te kijken dan de kandidaten die zij normaal gesproken uitnodigen", zegt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken).