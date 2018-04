Banden 19 auto’s lek gestoken in Julianadorp

Een 19-jarige man uit Den Helder is opgepakt, nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag in het Noord-Hollandse Julianadorp een spoor van lek gestoken autobanden had achtergelaten. Tot nog toe heeft de politie negentien auto’s met lekke banden geregistreerd, maar volgens een woordvoerder kan dat aantal nog oplopen.

De vernielingen werden gepleegd in de omgeving van de Doorzwin. Waarom de man het deed, is nog onduidelijk. Hij zit nog vast en de politie hoopt dat zijn verhoor meer duidelijkheid zal geven.

Mensen met kapotgemaakte banden worden opgeroepen aangifte te doen via internet.