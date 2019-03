Ban op gebanjer door bollen moet ziektes weren

Welkom zijn ze: de hordes toeristen die zich vergapen aan tulpen, narcissen en hyacinten. Maar laat ze niet door bollenvelden banjeren. Want op plantenziektes zitten telers niet te wachten.

De Bollenstreek bot uit. Knalrood, donkerpaars en felgeel zijn de bollenvelden. Milde maartse zon en merelgezang.

Klak-klak-klak, doet het fototoestel van Mariana. Op een weggetje bij Lisse legt de 29-jarige vrouw uit Brazilië haar eega Christian (34) op de gevoelige plaat. De man fietst langs een zee van paarse en roze hyacinten. „Prachtig”, zegt Christian, die een bezoek aan de Keukenhof bracht en de komende dagen Rome en Parijs nog meepikt.

Tulpenbollen

Toch gaat het er deze weken niet altijd even prachtig aan toe in de bloeiende velden. Voor bijvoorbeeld een mooie foto banjeren toeristen nogal eens door de bollen. Met alle schade van dien. Een campagne van onder meer de gemeente Noordwijk moet de dagjesmensen ervan weerhouden bollen kapot te trappen. Braziliaan Christian, op steenworp afstand van een rood-wit afzetlint bij een hyacintenveld, begrijpt dat al te vrijpostige toeristen worden vermaand. „Sommige mensen tonen geen respect voor de bloemen.”

Campers

„Voor veel toeristen zijn de kleurige bollenvelden onweerstaanbaar”, lacht Yvonne van Dijk (49) in haar groentetuin in Noordwijkerhout, vlakbij Lisse. „In de buurt van de Keukenhof hebben bollentelers hun percelen afgegrendeld met houten kisten. Toch klimmen toeristen daar overheen. Ze willen graag een foto maken midden in de bloemenzee.”

De vrouw, werkzaam bij een bedrijf dat leliebollen exporteert, weet maar al te goed dat toeristen in bollenvelden flinke schade kunnen veroorzaken. „Zeker als mensen door velden met hyacinten lopen, kunnen besmettelijke plantenziektes zich snel verspreiden.”

De duizenden toeristen zorgen deze lentemaanden voor topdrukte in de Bollenstreek. Op een weggetje vlakbij haar woning telde Van Dijk over een lengte van 2 kilometer zo’n 200 campers. „Vooral Fransen. Dan blijkt de Keukenhof in een of andere Franse ANWB-gids te zijn aanbevolen.” Zaterdags mijdt ze Lisse. „Anders sta je twintig minuten in de file voor een stukje van drie kilometer.”

Prikkeldraad

Ondanks de verkeersongemakken waardeert ze de bedrijvigheid. „Die reuring geeft gezelligheid. Tulpenverkopers verdienen er ook wat aan.”

„Wij willen toeristen niet wegjagen en spannen geen prikkeldraad”, benadrukt bollenteler Simon Pennings bij zijn bollenschuur in Noordwijkerhout. Hij is een van de ondernemers achter de campagne die toeristen ervan moet weerhouden door de bollen te banjeren. Het zou hem een lief ding waard zijn als bloemenfans netjes aan de rand van de velden blijven. „Normaal oogst ik op een vierkante meter 40 kilo, maar op een platgetrapt stuk blijf ik steken bij 20 kilo.”

Trots

”Geniet van de bloemen, respecteer onze trots”, meldt een banner bij een bollenveld. Trucker Martin Letsch (54) geniet met zijn Indonesische vriendin van de kleurenpracht. Haar zus is ook van de partij. „Aziatische vrouwen zijn schijnbaar gek op bloemen”, lacht Letsch.