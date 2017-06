Balende Klaver: niet tegen elke prijs regeren

GroenLinks verloor tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet het vertrouwen dat oorlogsvluchtelingen „de bescherming zouden krijgen waar ze recht op hebben”. Daardoor is het niet gelukt het overleg met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken, schrijft GroenLinks-leider Jesse Klaver aan zijn achterban.

Klaver „baalt ontzettend” van het stuklopen van de onderhandelingen, liet hij maandagavond weten. „We willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs”. Afspraken over de opvang van vluchtelingen in Noord-Afrika, volgens de blauwdruk van de Turkijedeal, moeten voor GroenLinks niet alleen juridisch sluitend zijn. „We willen ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.” Die garanties zijn er volgens Klaver niet gekomen.

De GroenLinks-voorman wijst erop dat er niet alleen in het vluchtelingenbeleid, maar ook op andere terreinen nog grote meningsverschillen waren.