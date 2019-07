Balen van boete voor appen op de fiets

Kassa! Een prent van 95 euro. De eerste boetes voor het gebruik van een smartphone op de fiets zijn uitgedeeld. „Balen, maar ik snap het wel.” Vanaf deze maandag geldt een app- en mailverbod. „Jongeren weten van niks. Die kijken alleen Netflix en YouTube, niet naar overheidscampagnes.”

Hilversum. Maandagochtend. De zon schijnt vriendelijk. Agenten speuren bij de fietstunnel onder het NS-station naar verboden smartphonegebruik op de fiets. Tevergeefs. Fietsers gedragen zich hier vandaag voorbeeldig. Geen mobieltje te zien.

Wijkagenten Inge en Remko verleggen even later hun blik naar het ”ROC van Amsterdam”, dependance Hilversum. Posten op mountainbike mét politie-striping. Inge stelt zich op de Soesterdijkerstraatweg verdekt op. Zij signaleert appende fietsers, hij houdt ze staande. Verschillende fietsers zijn het haasje.

Wijkagent Remko –12 jaar in het vak– heeft een uitgesproken mening over het smartphoneverbod. „Natuurlijk is het bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar de overheid heeft de maatregel ook bedacht om meer boetes te kunnen innen. Zeker weten.” Toch is hij blij met het verbod. „Mobieltjes op de fiets zijn echt bloedjelink.”

Fietsers mogen niet meer bellen en appen

Uitbreiding

Wie vanaf maandag fietst met een telefoon, tablet of camera in de hand, riskeert een boete van 95 euro. De overheid heeft vanaf 1 juli het verbod voor ”het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat” in het verkeer uitgebreid naar álle bestuurders, ook fietsers. Gebruik van apparaten in een houder is wel toegestaan. Voor navigatie of handsfree bellen bijvoorbeeld.

„In het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje”, zegt verkeersminister Van Nieuwenhuizen. „Daarom is het voor alle verkeersdeelnemers belangrijk hun aandacht en ogen op de weg te houden en niet op het scherm van hun telefoon.” Weggebruikers denken te kunnen multitasken achter het stuur. „Maar dat kunnen we niet.”

Een stroom fietsers wringt zich over de spoorwegovergang Soesterdijkerstraatweg. Agent Inge krijgt een overtreder in de smiezen. Remko zwaait met z’n arm en houdt een dame staande. Vivian (29), Francaise, op weg naar Nike. Ze navigeert met haar smartphone door het verkeer.

Weet zij veel van een verbod voor mobieltjes op de fiets. „Dit is mijn eerste werkdag. Ik kom uit Parijs, ik ben nog maar drie dagen in Nederland.” Remko strijkt met zijn hand over z’n hart. „Je slaat de plank totaal mis als je zo iemand bekeurt.” Vivian haalt opgelucht adem. „Aardige agent. Hij geeft me een kans.”

Merel uit Amersfoort –„geen achternaam”– is minder gelukkig. Ze neemt juist voor de eerste keer trein en fiets om op haar werk in Hilversum te komen. Navigeren is dan even noodzakelijk. Ze krijgt een prent van 95 euro. „Veel geld. Balen, maar ik snap het wel.”

Merel ontwikkelt opleidingen hbo-rechten. De nieuwe wet kent ze niet. Tja, ze kan ook niet alles weten. „Misschien moet ik beter het nieuws volgen.” Ze pakt vermoedelijk niet snel weer haar smartphone op de fiets. „Zo’n boete zet wel aan het denken.”

Agent Marico komt even assistentie verlenen. De operationeel coördinator (opco) krijgt een nieuw slachtoffer in de smiezen. Dame op omafiets. Marico zet de achtervolging in. Het Duitse meisje uit Amsterdam reageert geschrokken. „Wat is hier aan de hand?” Marico legt vriendelijk het appverbod uit en noteert haar gegevens. Op z’n smartphone. Geheel in stijl.

Aangescherpt

De wettelijke regels zijn op verschillende punten aangescherpt. Gebruik van een mobieltje op een stilstaande fiets is toegestaan, appen of mailen op een rijdend rijwiel kost 95 euro. Kinderen krijgen korting. Brom- en snorfietsers betalen 160 euro, trambestuurders 240 euro. Evenveel als een bestuurder van een auto of motor.

De politie handhaaft het smartphoneverbod op de fiets. Niet onbelangrijk, legt politiewoordvoerder Hanneke Sanders uit. „Gebruik van een mobieltje achter het stuur is gewoon gevaarlijk. Het is goed om daar aandacht aan te geven, ook omdat het verkeer steeds drukker wordt.”

Elk jaar overlijden ruim 600 slachtoffers in het verkeer. Sanders wijst erop dat ernstige verkeersongevallen, onder andere door smartphones, agenten niet in hun koude kleren gaat zitten. „De politie wil graag dat iedereen veilig thuiskomt.”

Politieteams stellen wel prioriteiten. „Zien agenten een fietser met een smartphone én een winkeldief, dan gaan ze wel achter die dief aan.”