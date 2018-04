Burgemeester Pieter van Maaren van de gemeente Urk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een baksteen door zijn ruit gekregen. Op Twitter plaatste hij foto’s waarop te zien is dat er een groot gat zit in het glas-in-loodraam.

„Vernielen van gemeente-eigendom is niet cool”, schrijft Van Maaren. „De kosten komen voor rekening van de inwoners.” De burgemeester vraagt of iemand een tip heeft.