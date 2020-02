Bakkerij in Monster weer open na commotie over moorkop

Bakkerij My Cakes in Monster (Zuid-Holland) is vrijdagochtend weer opengegaan na de commotie rond een andere naam voor de moorkop. De eigenaar besloot donderdagmiddag dicht te gaan omdat de situatie in de zaak niet veilig was. Een aantal boze mensen eiste een moorkop, daarop ging de winkel dicht en werd de politie ingeschakeld.

De eigenaar van de bakkerij wil verder niks meer kwijt over zijn initiatief om de naam moorkop te vervangen door roomkop. Hij besloot hiertoe „omdat je anno 2020 niet meer een naam moet willen hebben die verwijst naar discriminatie”. De bakker vindt het nu genoeg geweest. „Het is nu weer tijd voor rust.”

Ook de HEMA maakte bekend de naam te schrappen en per 30 maart te vervangen door chocoladebol. Volgens een woordvoerster kreeg ook de HEMA te maken met negatieve reacties. „Het is heel vervelend voor de mensen die gewoon hun werk doen. We vinden het tijd om te kijken naar de naamgeving van een aantal producten. De moorkop viel daar ook onder. Het is jammer dat we er met elkaar geen open gesprekken over kunnen voeren.”