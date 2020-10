‘Bakken, braden en kaarsen zorgen voor fijnstofpiek in huis’

In veel Nederlandse woningen is de luchtkwaliteit ’s avonds slecht door fijnstof dat vrijkomt tijdens het bakken en braden van eten. Ook het branden van kaarsen is een forse bron van fijnstof. In combinatie met fijnstof dat van buiten komt, wordt in gemiddeld 1 op de 7 onderzochte huizen (15 procent) de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO overschreden.

Dat meldt TNO op basis van onderzoek dat het instituut samen met het Inhome Air Quality Consortium een jaar lang deed naar de luchtkwaliteit in ruim honderd Nederlandse woningen. Eerder onderzoek in de proefkeukens van TNO leverde al vergelijkbare resultaten op.

De onderzoekers zagen dat er tussen de metingen in individuele woningen aanzienlijke verschillen te zien waren. In sommige huizen werd de advieswaarde geen enkele dag overschreden, terwijl dit in andere huizen vaker dan 35 dagen per jaar gebeurde. Dat komt door de manier van koken. Van invloed zijn de bakduur, bakken op hoge temperatuur zoals wokken, het gebruik van de afzuigkap en de plaats van de pannen op het fornuis. Ook het branden van kaarsen blijkt voor meer fijnstof in huis te zorgen.

De onderzoekers adviseren om het bouwbesluit aan te scherpen, zodat nieuwbouwhuizen een goede installatie krijgen voor zowel aanvoer van frisse lucht als afvoer van vervuilde (kook)lucht. Nieuw gebouwde huizen zijn nu vaak luchtdicht.

Fijnstof bestaat uit minuscule deeltjes en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Blootstelling kan leiden tot onder meer luchtwegklachten.