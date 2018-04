„Baggerstort bedreigt broedende vogels”

De Vogelbescherming is verontwaardigd over het storten van bagger in de Westerschelde door North Sea Port, het gezamenlijke havenbedrijf van Zeeland en Gent. Volgens de organisatie dreigt de baggerstort slecht uit te pakken voor broedende visdieven die bij Terneuzen zitten, niet ver van de uitgekozen stortplaats.

„Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt”, stelt de Vogelbescherming. Juist in het broedseizoen zijn de vogels extra kwetsbaar. De stand van de visdief loopt zowel landelijk als in de Westerschelde al enkele jaren terug.

Volgens de Vogelbescherming moet er eerst meer onderzoek worden gedaan naar mogelijke negatieve effecten. De organisatie pleit ervoor de stort uit te stellen tot augustus, na het broedseizoen.

North Sea Port laat weten later met een reactie te komen op de zorgen van de Vogelbescherming.