Bagagesysteem Eindhoven Airport werkt weer

Eindhoven Airport heeft zaterdag voor de derde keer in korte tijd te maken gehad met met een storing in het bagagesysteem. Na een uur was het probleem verholpen. Waardoor de storing is veroorzaakt, wordt onderzocht.

Het bagagesysteem in Eindhoven haperde ook al op donderdag 8 augustus en dinsdag 13 augustus. In die gevallen ontstond veel vertraging en misten tientallen passagiers hun vlucht. Volgens een woordvoerder van de luchthaven hadden die storingen elk een andere oorzaak.

Hij zegt dat deze keer geen passagiers hun vlucht hebben gemist. Wel waren er vertragingen doordat alle bagage handmatig moest wordt ingecheckt. Vijf koffers van twee vluchten zijn uiteindelijk in Eindhoven blijven staan. Die worden nagezonden.