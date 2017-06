Badmeesters verdrinkingszaak Salam (9) in beroep

De drie badmeesters die door de rechtbank in Utrecht zijn veroordeeld voor de verdrinkingsdood van de negenjarige Salam stellen hoger beroep in tegen hun veroordeling. Volgens hen hebben zij geen schuld aan de dood van het Syrische meisje vlak na het schoolzwemmen in Rhenen. Volgens het drietal waren tijdens het noodlottige incident de leraren van school voor haar verantwoordelijk.

De advocaten van de badmeesters trekken het moment van overlijden in twijfel. De rechtbank concludeerde dat Salam in het diepe bad verdronk tijdens het vrij zwemmen na de les. Volgens Mariska Pekkeriet en Anno Huisman is het veel waarschijnlijker dat het meisje na het douchen weer stiekem het bad is ingeslopen. „Het moment dat de kinderen gaan douchen is het moment van overdracht van verantwoordelijkheden aan de school”, stellen de raadslieden.

De badmeesters kregen een werkstraf opgelegd.