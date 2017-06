Badmeesters schuldig aan verdrinkingsdood schoolmeisje; leerkrachten vrijgesproken

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag drie badmeesters schuldig bevonden aan de dood van het negenjarige schoolmeisje Salam na het schoolzwemmen. Ze krijgen werkstraffen van zestig uur. Twee leerkrachten werden vrijgesproken.

De aanklager had eerder werkstraffen geëist van 120 uur tegen de vijf verdachten.

CNV opgelucht over vrijspraak leerkrachten

Het meisje uit Syrië verdronk in 2015 in zwembad ’t Gastland in Rhenen. Ze kon niet zwemmen en sprak geen Nederlands. De badmeesters hebben Salam niet goed in de gaten gehouden. Na zwemles mochten de kinderen nog even vrij zwemmen. Salam mocht niet in het diepe bad maar dat was haar niet verteld. De kurkjes waarmee ze zou blijven drijven, had ze afgedaan.

Het meisje werd pas gemist toen alle andere kinderen en leerkrachten van groep vijf al aangekleed buiten stonden. Ze werd op de bodem van het diepe bad gevonden door een vrouw die baantjes kwam trekken.