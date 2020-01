Bacterie meningokok eiste in 2019 negen levens

In 2019 zijn negen mensen overleden en tientallen patiënten ernstig ziek op de intensive care beland door de bacterie meningokok. Dat zijn er veel minder dan een jaar eerder, meldt het AD. "Maar het is en blijft een levensgevaarlijke bacterie", zegt het hoofd van het vaccinatieprogramma.

Het afgelopen jaar overleden wel aanzienlijk minder mensen aan de bacterie dan in 2018. Dat jaar belandden 103 mensen op de intensive care na besmetting met meningokokken type W, waarvan er 23 stierven, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het percentage sterfgevallen was in 2018 het hoogst in de groep van jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Van de ruim zestig jongeren in die groep overleed 26 procent. Ook al lijkt het aantal slachtoffers en zieken op zijn retour, het is volgens Hans van Vliet, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma nog geen reden tot opluchting. Het is gewoon echt nog niet over, betoogt Van Vliet.