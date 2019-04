Baby valt tussen perron en trein

Een baby is dinsdag op het station van Anna Paulowna (Noord-Holland) tussen een trein en het perron gevallen. Het kind was al door een conducteur in veiligheid gebracht, toen twee agenten naar het perron snelden.

Nadat ambulancepersoneel de baby had nagekeken, werd het kindje voor alle zekerheid nog voor onderzoek naar het ziekenhuis meegenomen.

Een van de twee agenten meldde op Instagram dat hij met een collega aan het surveilleren was bij het station toen ze door een machinist werden geattendeerd op het incident. Het is niet bekend hoe de baby tussen perron en trein terecht kon komen en of het kind door de val verwondingen heeft opgelopen.