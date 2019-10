De baby die dinsdag in Diemen werd gebeten door een hond is afgelopen nacht overleden. Dat bevestigt de politie na een bericht van de lokale zender AT5. Het kindje werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis, waar het is gestorven.

De hond, waarvan het ras niet bekend is, was van de grootouders van de baby. Nog dezelfde dag is besloten het dier te laten inslapen. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek naar wat er precies is gebeurd nog niet afgerond.