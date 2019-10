Een baby is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht vanwege een beet van een hond. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor de baby. De hond is in beslag genomen. Het is niet bekend van welk ras de hond is.

Het incident vond dinsdagmiddag plaats. Volgens de regionale zender was de hond van de ouders van het gebeten kind. Dat laatste bevestigt de politie niet.