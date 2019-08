In Amsterdam is maandagmiddag een baby gewond geraakt door een aanrijding. Het kindje lag in de kinderwagen die door de moeder werd geduwd en die betrokken raakte bij een aanrijding met een auto.

De bestuurder van de auto, reed na het voorval door en maakte zichzelf niet bekend, aldus de politie. De baby is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het voorval vond plaats op het kruispunt van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat.