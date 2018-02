Baby geboren op de A13

Een baby had zaterdag zoveel haast om geboren te worden, dat ze niet kon wachten tot het ziekenhuis. Ze kwam ter wereld in de auto op weg ernaartoe.

De politie kreeg een paniekerig telefoontje van de vader, dat hij en zijn bevallende vrouw hulp nodig hadden op de A13 tussen Delft en Rotterdam. Toen de agenten arriveerden, bleek de baby al geboren en op schoot bij de moeder te liggen. „Een wolk van een dochter”, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Moeder en kind waren in goede gezondheid, constateerde ook het uit voorzorg opgeroepen ambulancepersoneel, waarna de vader de navelstreng doorknipte. De baby is Eliz genoemd.

Op de achterbank zaten de drie andere dochters van het stel. De bedoeling was dat zij naar hun oma in Rotterdam zouden gaan, waarna de bevalling zou plaatsvinden in het kraamhotel van het Erasmus MC. Maar zover kwam het niet, vertelt vader Soner tegen het AD: „De verloskundige had ons al gewaarschuwd dat het bij de vierde snel kon gaan. Maar zo snel, dat had ik echt nooit gedacht. (..) Toen ik zei ‘persen’, floepte ons meisje er zo uit. Ze ging gelijk huilen.”

Rijkswaterstaat speelt met het idee om de baby het hectometerpaaltje cadeau te doen ter hoogte waarvan ze is geboren, getuige een tweet van de dienst.