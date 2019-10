Babel wint taalboekenprijs Onze Taal

Babel, een boek over de twintig grootste talen ter wereld, van taaljournalist Gaston Dorren heeft de Onze Taal/ANV-taalboekenprijs gewonnen. De schrijver kreeg zaterdag 3000 euro en een oorkonde. De overhandiging was op het grote publiekscongres van Onze Taal in Utrecht.

De prijs werd voor het allereerst uitgereikt. In Babel portretteert Dorren de twintig grootste talen ter wereld, van het Engels tot het Vietnamees. De jury prees het boek om zijn „eigenheid, zijn gedegenheid en zijn toegankelijkheid”.

De Onze Taal/ANV-taalboekenprijs is een prijs voor het beste taalboek: een boek dat bedoeld is voor een breed publiek, en dat oorspronkelijk, goed geschreven en taalkundig relevant is. De prijs is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en dagblad Trouw.

Er waren zes boeken genomineerd, van onder anderen Paulien Cornelisse en taalkundigen als Siemon Reker en Nicoline van der Sijs.