Babbeltrucverdachten blijven in de cel

De twee jonge vrouwen uit Nieuwegein die vastzitten op verdenking van het bestelen van tientallen bejaarden, blijven voorlopig in de cel. Volgens hun advocaten zijn beiden nu nodig bij hun familie in verband met de coronacrisis. Maar de rechtbank in Den Haag ziet voldoende ernstige bezwaren om de vrouwen van 23 en 27 jaar vast te houden.

De officier van justitie had de rechtbank gevraagd ze binnen te houden, hij merkte op dat er een grote kans op herhaling is. „Ook in deze tijd zien we nog altijd mensen die de coronacrisis aangrijpen voor babbeltrucs.”

De verdachten zouden zich hebben voorgedaan als medewerker van een ouderenbond en zich op die manier naar binnen hebben gepraat bij de slachtoffers. Ze zouden bejaarde vrouwen vanuit supermarkten naar huis zijn gevolgd om ze daar een bloemetje aan te bieden. Daarbij werkten ze in wisselende samenstellingen. Een van hen hield telkens het slachtoffer aan de praat, terwijl de ander juwelen, geld en pinpassen uit het huis haalde, stelt het Openbaar Ministerie. De aangiftes komen vanuit heel Nederland, het gaat om twintig in totaal. Daarbij zou voor tienduizenden euro’s zijn buitgemaakt.

De advocaat van de 27-jarige Valentina N. had gevraagd om haar naar huis te laten gaan om voor haar kinderen te zorgen. Die worden nu door haar moeder opgevangen, maar zij is de Nederlandse taal niet genoeg machtig om ze thuis onderwijs te geven. De 23-jarige Cynthia D. wil haar moeder steunen in de zorg voor haar broertje en zusje. Een derde verdachte is al op vrije voeten. Wanneer de zaak van de drie vrouwen inhoudelijk wordt behandeld, is niet bekend.