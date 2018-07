Baasje krijgt boete voor hond in snikhete auto

Een 57-jarige man heeft een boete van 375 euro gekregen omdat hij vorig jaar in Heeg zijn hond in een snikhete bestelbus heeft achtergelaten. Het dier zat ruim een half uur in de brandende zon, maar overleefde het wel.

Agenten zagen op de avond van 25 mei 2017 de hond met zijn tong uit zijn bek in de auto zitten. Zij vermoedden dat de temperatuur binnen minimaal 40 graden moest zijn. „Hier wordt al jaren voor gewaarschuwd”, aldus de officier van justitie. „Een auto in de zon is een snelkookpan.”

De man moest vrijdag voor de politierechter in Leeuwarden verschijnen, maar kwam niet opdagen. Hij heeft verklaard dat hij een klusje moest doen in de haven van Heeg. De hond had volgens hem hooguit twintig minuten in de auto gezeten. Volgens hem kan zijn Australian Shepherd goed tegen warmte. Ook had hij de ramen op een kier gezet.

Het Openbaar Ministerie hekelt dat de man het voorval bagatelliseert. „Wij moeten op warme dagen net zo goed voor dieren zorgen als voor onze kinderen.”