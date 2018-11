„Baas zet ambtenaar aan tot niet-integer werk”

Een op de zes rijksambtenaren is weleens onder druk gezet iets te doen wat eigenlijk niet hoort, vaak (in 68 procent van de gevallen) in opdracht van een leidinggevende. In de meeste gevallen, 34 procent, werd gevraagd informatie achter te houden of uitkomsten van rapporten aan te passen (25 procent).

Dat meldt FNV Overheid na een online onderzoek dat 1368 rijksambtenaren hebben ingevuld.

Het niet-integer handelen heeft volgens een grote meerderheid (85 procent) gevolgen voor het publieke en maatschappelijke belang. Zo kan er beleid komen op basis van onjuiste informatie of kan geld verkeerd worden besteed. Ruim de helft van de ambtenaren ervaart erdoor klachten als stress, angst of schuldgevoelens.

Integriteitsproblemen komen volgens het onderzoek het vaakst voor bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (beiden 22 procent).