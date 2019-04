Baas marechaussee vertrekt vanwege gezondheid

De commandant van de Koninklijke Marechaussee, Harry van den Brink, vertrekt later dit jaar. Dat doet hij vrijwillig om gezondheidsredenen, zo laat het ministerie van Defensie weten.

De 58-jarige Van den Brink bekleedde de hoogste functie binnen de marechaussee sinds 2015. Het besluit om af te treden als commandant is in overleg gegaan met minister Ank Bijleveld-Schouten. Van den Brink wil zich focussen op zijn herstel. Wat hem precies mankeert is niet bekendgemaakt.

De komende tijd wordt besloten wie de functie van Van den Brink overneemt.