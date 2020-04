Baas inspectie: grotere crisis bij besmetting zorgverleners

Ronnie van Diemen-Steenvorde, inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, heeft haar zorgen over de veiligheid van de medewerkers in zorgsector uitgesproken. Volgens Van Diemen-Steenvorde moeten de criteria van het testbeleid verbreed worden.

„Als zorgmedewerkers zich niet veilig voelen, moeten ze zich kunnen laten testen. Op die manier kunnen we spanning bij deze mensen weghalen. Ze staan al onder enorme druk door het ontbreken van voldoende beschermingsmiddelen”, zegt de inspecteur-generaal tegenover NRC. „Het grootste risico is nu dat zorgverleners besmet raken en het ziekteverzuim dramatisch toeneemt. Als dat gebeurt, hebben we een nog grotere crisis.”

Van Diemen-Steenvorde is ervan op de hoogte dat personeel in de ouderenzorg niet altijd goed beschermd is. „Wij krijgen die signalen ook. Het geeft voor medewerkers een continu dilemma: ze willen zorgen voor de bewoners, maar zijn bang hen te besmetten of zelf besmet te raken”, stelt ze. „Wij vragen hier elke dag aandacht voor bij het ministerie en de werkgevers. Ook voor het snel testen van verdachte bewoners of cliënten, zodat je weet of je personeel risico loopt. Dat kan nu, want de testcapaciteit is uitgebreid.”

Vanuit de verpleeghuizen en bijvoorbeeld ook de wijkverpleging en de thuiszorg komen al langer signalen over tekorten aan beschermingsmiddelen. Woensdag stelde Jaap van Dissel van het RIVM dat in 30 tot 40 procent van de Nederlandse verpleeghuizen een of meerdere mensen besmet zijn.