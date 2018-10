Baas douane maant tot spoed om brexit

De douane krijgt er de komende tijd negenhonderd medewerkers bij om de brexit in goede banen te leiden. De douanebeambten krijgen ook extra controlefaciliteiten. „We hebben nog zes maanden de tijd en ik roep echt iedereen op om in actie te komen”, zegt Nanette van Schelven, sinds juni algemeen-directeur van de douane in een interview met De Telegraaf.

Het nieuwe personeel zal vooral fysiek toezicht houden en controles uitvoeren maar de douane heeft ook overal in het land extra kantoorpersoneel nodig, vooral in de Randstad.

Door het Britse vertrek uit de Europese Unie op 29 maart komen 35.000 ondernemers voor het eerst te maken met de douane voor exporteren of importeren in de EU. „Voor deze bedrijven geldt dat ze zich bij ons moeten melden voor een EORI-nummer waarmee ze zich kunnen identificeren. Als 35.000 bedrijven dat op 28 maart gaan doen, kan ik garanderen dat we niet iedereen op tijd hebben geholpen.”

Van Schelven: „Je moet beseffen dat, als er geen overgangsperiode komt, er straks op 29 maart bij de boot gewoon een slagboom staat. Als je niet aangemeld bent, kun je geen handeldrijven. Dan kun je wel naar de haven rijden maar dan kom je de boot niet op.”

In februari gaf het kabinet al aan dat voor de naderende brexit 750 tot 930 mensen extra nodig zijn om de nieuwe buitengrens met het Verenigd Koninkrijk te bewaken. Het land is één van de grootste handelspartners van Nederland.

Momenteel werken er ongeveer 5000 mensen bij de douane.