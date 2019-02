Baas De Pont zwaait af met Luc Tuymans

Directeur Hendrik Driessen van museum De Pont in Tilburg neemt afscheid van het museum waaraan hij sinds de oprichting in 1992 verbonden is geweest. Hij zwaait af met een expositie van het werk van Luc Tuymans. Driessen gaat met pensioen als de tentoonstelling 29 juni begint.

De Pont in Tilburg organiseerde in 1995 de eerste tentoonstelling in Nederland van het werk van de Belgische schilder Tuymans. Deze zomer komt hij terug met de expositie die hij dan ook maar The Return heeft genoemd. Er zullen circa vijftig schilderijen van hem te zien zijn, gemaakt sinds 1975.

Luc Tuymans (Mortsel, 1958) heeft binnenkort ook een eerste solo-tentoonstelling in Italië, die op 24 maart opent in Palazzo Grassi in Venetië.