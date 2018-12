‘Baanbrekend’ platform voor aardobservaties

De wetenschap kan gebruik maken van een platform waarmee op een nieuwe manier zogenoemde aardobservaties zijn te maken, zo meldt de Universiteit Leiden, de bedenker ervan. Volgens de universiteit levert het platform „baanbrekende kennis op, bijvoorbeeld op het gebied van gewassengroei en bodemvochtigheid”.

De innovatie van het platform, Multiply genoemd, zit hem erin dat informatie van meerdere satellieten wordt gecombineerd, in plaats van dat data van één individuele satelliet gebruikt wordt. De informatie is volgens de onderzoekers cruciaal voor verschillende toepassingen, zoals het in kaart brengen van verdamping tijdens droogte. Ook geeft ze inzicht in het verlies van biodiversiteit en calculaties van de hoeveelheid „natuurlijk kapitaal”, zoals hulpbronnen en levende natuur in een gebied.

Onderzoekers van het Centrum voor Milieuwetenschappers (CML) van de universiteit Leiden werkten, samen met Europese partners, acht jaar lang aan het bouwen van het onlineplatform. Momenteel gebruiken wetenschappers het bij wijze van proef. Als die fase is afgerond, komt het beschikbaar voor iedereen.